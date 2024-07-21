Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Химки
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тюмень
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Нефтехимик
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Черноморец
1 - 2 1 2
ЧайкаЗавершен

Сычев: "Локомотиву" будет тяжело бороться за тройку, если команда не усилится

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сычёв считает, что "железнодорожники" не претендуют на место в топ-3 по итогам сезона-2024/2025.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне трудно сказать, на какое место "железнодорожники" будут претендовать в этом сезоне. Мне кажется, что за тройку "Локомотиву" будет сложно бороться, если состав не получит качественное усиление до закрытия трансферного окна", - цитирует Сычева Legalbet.

Вчера, 20-го июля, московский "Локомотив" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" в 1-м туре РПЛ со счётом 3:2. В летнее трансферное окно клуб приобрёл нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьёва и подписал на правах свободного агента экс-полузащитника "Ахмата" Артёма Тимофеева.

Летом команду покинул ряд игроков, у которых истёк контракт: голкиперы Даниил Худяков и Маринато Гильерме, защитники Дмитрий Рыбчинский и Станислав Магкеев, полузащитники Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук, а также форвард Артём Дзюба.

Дмитрий Сычев Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится