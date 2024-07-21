"Мне трудно сказать, на какое место "железнодорожники" будут претендовать в этом сезоне. Мне кажется, что за тройку "Локомотиву" будет сложно бороться, если состав не получит качественное усиление до закрытия трансферного окна", - цитирует Сычева Legalbet.
Вчера, 20-го июля, московский "Локомотив" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" в 1-м туре РПЛ со счётом 3:2. В летнее трансферное окно клуб приобрёл нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьёва и подписал на правах свободного агента экс-полузащитника "Ахмата" Артёма Тимофеева.
Летом команду покинул ряд игроков, у которых истёк контракт: голкиперы Даниил Худяков и Маринато Гильерме, защитники Дмитрий Рыбчинский и Станислав Магкеев, полузащитники Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук, а также форвард Артём Дзюба.
Сычев: "Локомотиву" будет тяжело бороться за тройку, если команда не усилится
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сычёв считает, что "железнодорожники" не претендуют на место в топ-3 по итогам сезона-2024/2025.
Фото: ФК "Локомотив"