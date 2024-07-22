"Сейчас РПЛ стала хуже. У нас нет таких квалифицированных игроков, как были раньше. Уже нет топ-звезд и классных футболистов. Это касается и легионеров, и российских игроков. Многие лучшие россияне уехали за рубеж. Поэтому лига и стала хуже", - сказал Глушаков.
Глушаков, которому сейчас 37 лет, выступал в чемпионате России за московский "Локомотив", "Спартак", грозненский "Ахмат", "Пари НН", "Химки". В сезоне-2024/25 полузащитник вернулся в подмосковный клуб в статусе свободного агента, до этого россиянин играл за армянский "Урарту". Всего за свою карьеру Глушенков провел 387 игр, в сезоне-2016/17 в составе московского "Спартака" он стал обладателем золотых медалей РПЛ.
Источник: Sport24
Глушаков: сейчас РПЛ стала хуже, нет топ-звезд и классных футболистов
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков оценил уровень Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Химки"