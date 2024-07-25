"Задача, прописанная в стратегии, - войти в восьмерку сильнейших. Пообщавшись с командой и руководством клуба, мы поняли, что задач гораздо больше. Речь не только про попадание на конкретное место, но и про качество игры, развитие массового детского спорта и академии", - цитирует Федорищева "Самара.КП".
По итогам сезона-2023/2024 самарские "Крылья Советов" заняли девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 41 очко. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы потерпели поражение на своем поле от действующего чемпиона России в лице петербургского "Зенита" со счётом 0:4. Завтра, 26-го июля, "Крылья Советов" примут на своем поле "Ростов" в рамках 2-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Врио губернатора Самарской области рассказал о задачах "Крыльев Советов" на сезон
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о целях "Крыльев Советов" на сезон.
Фото: ФК "Крылья Советов"