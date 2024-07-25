- Никто ничего не знает про "Спартак", изменится у них что-то или нет. Мне кажется, главный тренер Станкович ещё не может разобраться, кто есть кто в составе "Спартака". ..."Спартак" - это команда, которая хорошо укомплектована и по качеству игроков находится на втором-третьем месте в чемпионате. Но никто не понимает, почему они так играют, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".
В матче 1 тура Российской премьер-лиги, который стал первым официальным во главе московского "Спартака" для нового главного тренера Деяна Станковича, красно-белые потерпели выездное поражение от "Оренбурга" со счётом 0:2. По итогам стартового тура чемпионата России столичный клуб с нулём очков занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета.
45-летний серб Деян Станкович возглавил "Спартак" в июне 2024 года, о его назначении с нового сезона было официально объявлено в мае.
Непомнящий: Станкович ещё не разобрался, кто есть кто в составе "Спартака". Никто не понимает, почему они так играют
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о текущей ситуации в московском "Спартаке".
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