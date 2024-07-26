Форвард Сильванус Нимелы, выступающий в составе клуба "Сурхан" из Узбекистана, может вернуться в Россию. Как сообщает Sport24, в подписании экс-игрока московского "Спартака" заинтересован новичок РПЛ "Динамо" Махачкала. Сообщается, что клуб из столицы Дагестана подпишет с либерийцем контракт на 2 года. Сейчас клуб пытается оформить футболисту визу.
Сильванус Нимели перешел в "Спартак" из чешской "Карвины" в феврале 2017-го года. Права на футболиста принадлежали красно-белым до февраля 2021-го года. В хорватский клуб "Горица" он перебрался на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 600 тысяч евро. Всего на его счету 33 минуты в РПЛ в составе "Спартака".
Sport24: махачкалинское "Динамо" работает над трансфером либерийца Нимели. Ранее он выступал за "Спартак"
Либерийский нападающий Сильванус Нимели может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"