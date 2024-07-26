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Защитник "Химок" Исаенко: будем стараться повторить результат игры "Оренбург" - "Спартак"

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Защитник "Химок" Олег Исаенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"
"В предстоящем матче со "Спартаком" будем стараться повторить результат игры "Оренбург" - "Спартак". Хотелось бы их обыграть", - цитирует Исаенко "Чемпионат".

Завтра, 28-го июля, подмосковные "Химки" примут на своем поле московский "Спартак" в рамках 2-го тура РПЛ. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые на выезде уступили "Оренбургу" со счётом 0:2, а "Химки" на своем поле сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1). В прошлом сезоне Олег Исаенко провел за "Химки" во всех турнирах 32 матча и отметился 2-мя забитыми мячами и 6-ю результативными передачами.

Химки Спартак Олег Исаенко
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