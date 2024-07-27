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Николич: если Чалов останется в ЦСКА, будет супер, если уйдет - пожелаем ему удачи

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о возможном переходе форварда команды в греческий ПАОК.
Фото: "Матч ТВ"
"Вопрос по Чалову не ко мне. У нас с ним теплые отношения. Он хороший футболист, который давно играет за ЦСКА, и он всегда выкладывается. Решение будет принято в ближайшие дни. Если он останется в ЦСКА, будет супер, если он уйдет - пожелаем ему удачи", - заявил Николич.

Форвард ЦСКА Федор Чалов близок к уходу из клуба. В контракте нападающего с "армейцами" есть опция выкупа за 3 миллиона евро. По данным СМИ, интерес к игроку проявляет греческий ПАОК. Сам футболист, как сообщается, уже принял окончательное решение о смене клуба.

В матче 2-го тура РПЛ ЦСКА одержал выездную победу над "Пари НН" (3:0). Чалов начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 80-й минуте. Форвард заменил автора победного гола Тамерлана Мусаева.

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Марко Николич Федор Чалов Российские трансферы ПАОК
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