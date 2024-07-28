"Я считаю, начало этого сезона можно назвать лучшим в моей карьере. Рад, что наша команда победила "Локомотив", а мне удалось набрать очередные результативные действия. Несмотря на то, что некоторых футболистов не хватает, мы все равно серьезно готовимся к каждому матчу", - сказал футболист.
Бителло в первых двух турах сделал по две голевые передачи - в игре с воронежским "Факелом" (3:1) и в недавнем московском дерби с "Локомотивом" (3:1). Бразильца дважды признавали лучшим игроком матча. За весь прошлый сезон Бителло сделал два ассиста и забил восемь голов. Футболист присоединился к "Динамо" в 2023 году, перейдя из бразильского "Гремио", в первом же сезоне он завоевал с командой бронзовые медали российского чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 12 миллионов евро.
Источник: "Евро-футбол"
Полузащитник "Динамо" Бителло: начало этого сезона можно назвать лучшим в моей карьере
Бразильский полузащитник "Динамо" Бителло высказался о своей результативности на старте сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"