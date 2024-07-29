"Когда "палка стрельнет" еще раз, и "Спартак" станет чемпионом? Когда я буду главным тренером "Спартака", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Денис Глушаков перешел этим летом в подмосковные "Химки" на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник выступал за армянский "Урарту" и был на просмотре в "Ростове". Ранее Глушаков выступал за московский "Спартак" - игрок провел за московский клуб во всех турнирах 172 матча и отметился 23-мя забитыми мячами и 10-ю результативными передачами.
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 56 очков.
Глушаков: "Спартак" станет чемпионом, когда я буду главным тренером
Полузащитник Денис Глушаков высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Химки"