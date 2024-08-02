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Данила Козлов признался, что не хотел переходить в "Зенит"

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Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов заявил, что не хотел переходить в "Зенит", отдав предпочтение "быкам".
Фото: ФК "Краснодар"
"У "Зенита" не было возможности вставлять мне в палки колеса, я не хотел туда идти. У меня было четкое желание перейти только в "Краснодар", - сказал Козлов.

Козлов является воспитанником петербургского "Зенита", в структуре клуба футболист грал за команды до 16 лет и в "Зените-2". В сезоне-2023/24 молодой игрок провел в аренду в калининградской "Балтике", на счету Данилы три забитых мяча и пять голевых передач в 15 матчах. В летнее трансферное окно 19-летний атакующий полузащитник перешёл из калининградской "Балтики" в "Краснодар" за 1,25 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

Данила Козлов Зенит Краснодар
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