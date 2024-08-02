"Думаю, да, Соболев может перейти в ЦСКА. Любой вариант возможен. Почему нет-то? Кто говорит, что нужно отказаться от Москвы? Соболев же живёт в Москве, у него есть семья. Тут ему нужно будет только переехать с арены на арену за 15 минут на своей машине. Почему нет? ЦСКА - приятный во всех отношениях клуб, достойные руководители. Меня в последние годы вообще ничего не удивляет. Это работа, контракт", - заявил Первак.
Ранее стало известно, что форвард московского "Спартака" Александр Соболев был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Напомним, в летнее трансферное окно игроком активно интересовался "Зенит". Сообщалось, что Соболев уже согласовал с клубом из Санкт-Петербурга условия личного контракта и настаивает на осуществлении сделки.
"Спартак" и "Зенит", однако, не смогли договориться о сумме компенсации за трансфер Соболева. Переговоры между клубами, по данным СМИ, зашли в тупик. Форвард ЦСКА и лучший бомбардир команды прошлого сезона Федор Чалов перешел в ПАОК. Греческий клуб активировал опцию выкупа российского футболиста и заплатил за трансфер 3 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Первак: Александр Соболев может перейти из "Спартака" в ЦСКА
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Первак оценил возможность перехода форварда красно-белых в московский ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Спартака"