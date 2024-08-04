"Зенит", "Краснодар" и "Спартак" – это всё большие и успешные команды. Мне бы очень понравилось играть за эти команды. Какой выбрал бы топ-клуб РПЛ, если бы можно было назвать один? Думаю, тут всё просто. Конечно, "Зенит", - цитирует Башича "Советский Спорт".
Полузащитник Иван Башич перешел в "Оренбург" из "Зриньски Монстар" летом 2022 года за 550 тысяч евро. Босниец провел за оренбуржцев во всех турнирах 56 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Рыночная стоимость 22-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
После 2-х сыгранных туров команда Давида Деогарсии занимает 5-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 4-мя очками. Сегодня, 4-го августа, "Оренбург" сыграет с московским ЦСКА в 3-м туре РПЛ.
Полузащитник "Оренбурга" Башич назвал клуб РПЛ, за который хотел бы сыграть
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич назвал клуб РПЛ, за который хотел бы сыграть.
Фото: ФК "Оренбург"