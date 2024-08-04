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Глушаков: я уже готов играть 90 минут. Просто сейчас идёт небольшая ротация

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Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков прокомментировал предоставляемое ему игровое время в команде после матча 3-го тура с "Рубином" (3:2).
Фото: ФК "Химки"
"Замечательно, что мы выиграли. Самое главное, что набрали три очка. Бывают такие матчи, когда нам не везёт. Сегодня выиграли за счёт характера, так и должны побеждать. Я уже готов играть 90 минут. Просто сейчас идёт небольшая ротация", - сказал Глушаков.

В минувшую субботу красно-черные на выезде обыграли казанский "Рубин" со счетом 3:2. Голами у гостей отметились полузащитник Хетаг Хосонов, защитник Эдгардо Фаринья, на 84-й минуте Лукас Вера реализовал пенальти. Денис Глушаков вышел на поле на 89-й минуте, заменив автора третьего победного гола. После трех туров подмосковная команда занимает пятое место, набрав четыре очка. Напомним, 37-летний Денис Глушаков присоединился к "Химкам" этим летом в качестве свободного агента, предыдущим клубом хавбека был армянский "Урарту".
Источник: РИА Новости

Денис Глушаков Химки
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