Экс-главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову была положена компенсация за досрочное прекращение сотрудничества. Как сообщает "СЭ", контракт Федотова с ЦСКА включал в себя несколько пунктов, связанных с возможным уходом тренера до истечения срока действия договора.
Так, Федотов мог бы рассчитывать на компенсацию всей зарплаты, положенной ему за оставшийся год контракта в случае увольнения после победы в РПЛ или завоевания серебряных медалей. При попадании в топ-3 по итогам сезона и последовавшем увольнении Федотов получил бы 70 процентов от этой суммы. За 4-е и 5-е место ЦСКА при увольнении готов был компенсировать тренеру 50 процентов зарплаты.
ЦСКА завершил сезон 2023/24 на 6-м месте с 48-ю очками в 30-ти матчах. Отставание от московского "Спартака", который занял 5-е место составило 2 очка. Ранее сообщалось, что Владимир Федотов подал иск к бывшему клубу с требованием о выплате компенсации за увольнение по итогам прошлого сезона. РФС это требование отклонил.
Стало известно, какая компенсация была положена Федотову в ЦСКА за разрыв контракта
Стали известны детали расторжения контракта тренера Владимира Федотова с московским ЦСКА.
Фото: официальный сайт ЦСКА