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Источник: "Галатасарай" не хочет отпускать Кена в "Спартак"

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"Галатасарай" не хочет продавать защитника Деррика Кена в "Спартак". Турецкий клуб не устраивает предложенная сумма.
Фото: ФК "Галатасарай"
Как сообщает источник, "Галатасарай" планирует выручить за своего игрока сумму больше, чем предложил "Спартак". Московский клуб готов заплатить за футболиста в районе 7 млн евро.

Деррик Кен перешел перешел в турецкий клуб в феврале нынешнего года. За это время он успел провести за "Галатасарай" 16 матчей, забить 1 мяч и отдать 2 голевые передачи. Ранее игрок выступал за "Ганновер-96".

Трансферная стоимость левого защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 6 млн евро.

Источник: Son Dakika

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