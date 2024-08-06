Как сообщает источник, "Галатасарай" планирует выручить за своего игрока сумму больше, чем предложил "Спартак". Московский клуб готов заплатить за футболиста в районе 7 млн евро.
Деррик Кен перешел перешел в турецкий клуб в феврале нынешнего года. За это время он успел провести за "Галатасарай" 16 матчей, забить 1 мяч и отдать 2 голевые передачи. Ранее игрок выступал за "Ганновер-96".
Трансферная стоимость левого защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 6 млн евро.
Источник: Son Dakika
Источник: "Галатасарай" не хочет отпускать Кена в "Спартак"
"Галатасарай" не хочет продавать защитника Деррика Кена в "Спартак". Турецкий клуб не устраивает предложенная сумма.
Фото: ФК "Галатасарай"