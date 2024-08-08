"Надеюсь, пробуду в "Спартаке" еще долго, пока мне не скажут: "Тео, спасибо, ты больше не нужен". Приму ли предложение "Зенита"? Я не знаю, что буду делать завтра. Трудно говорить о будущем", - цитирует Бонгонда "РБ Спорт".
В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский клуб, после поражения в первом туре от "Оренбурга" (0:2), одержал две уверенные победы над "Химками" (3:1) и самарскими "Крыльями Советов" (3:0). Красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата с 6-ю очками. Конголезский нападающий сделал одну голевую передачу в трёх встречах. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 5 миллионов евро.
Бонгонда: я счастлив в "Спартаке". Буду надеяться, что останусь нужен клубу ещё очень долго
Фото: ФК "Спартак"