"Конечно, скучаю по жизни в Испании — там она хорошая и прекрасная. Но и в Грозном я очень счастлив и доволен. Пока не думаю о возвращении в Испанию. У меня контакт с "Ахматом" на два сезона. Посмотрим", — приводит слова Швеца "СЭ".
Антон Швец выступал в Испании в 2011-2017 гг. Полузащитник защищал цвета двух испанских команд - "Сарагосы" и "Вильярреала". В общей сложности футболист в Испании сыграл 109 матчей. В июле 2017 года Швец как свободный агент заключил контракт с "Ахматом", за который выступает по сей день. За сборную России хавбек провёл одну игру - товарищеский матч со сборной Франции в марте 2018 года.
Игрок "Ахмата" Швец: скучаю по хорошей и прекрасной жизни в Испании
Полузащитник грозненского "Ахмата" Антон Швец рассказал о своей жизни в Испании.
Фото: ФК "Ахмат"