"Мы довольны, давно вели этот трансфер. Хорошо, что он вернулся в родной город. Надеемся, он выйдет на свой прежний уровень. Способен он вновь стать лучшим бомбардиром РПЛ? Почему нет? До этого он тоже не так много забивал, всякое бывает", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Нападающий Гамид Агаларов перешел в махачкалинское "Динамо" из грозненского "Ахмата" этим летом за 500 тысяч евро. В прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами в 23-х встречах за грозненский клуб во всех турнирах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 900 тысяч евро, нападающий подписал контракт с махачкалинским клубом до конца сезона-2026/2027.
Газизов считает, что Агаларов вновь может стать лучшим бомбардиром РПЛ
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о Гамиде Агаларове.
Фото: "Динамо Махачкала"