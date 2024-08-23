Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рубин
2 - 0 2 0
Динамо Мх2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
СоколЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
3 - 1 3 1
Валенсия2 тайм
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
0 - 1 0 1
Байер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
21:45
МонпельеНе начат

Газизов считает, что Агаларов вновь может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о Гамиде Агаларове.
Фото: "Динамо Махачкала"
"Мы довольны, давно вели этот трансфер. Хорошо, что он вернулся в родной город. Надеемся, он выйдет на свой прежний уровень. Способен он вновь стать лучшим бомбардиром РПЛ? Почему нет? До этого он тоже не так много забивал, всякое бывает", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Нападающий Гамид Агаларов перешел в махачкалинское "Динамо" из грозненского "Ахмата" этим летом за 500 тысяч евро. В прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами в 23-х встречах за грозненский клуб во всех турнирах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 900 тысяч евро, нападающий подписал контракт с махачкалинским клубом до конца сезона-2026/2027.

Шамиль Газизов Динамо Мх Гамид Агаларов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится