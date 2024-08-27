"Самый обсуждаемый момент — падение Лаксальта на 85-й минуте. По мне, игрок "Динамо" сам начал падать, почувствовав руки Черникова на спине. По скриншотам это 11-метровый, но в динамике такого контакта недостаточно. И упал Лаксальт не из-за того, что Черников держал его руками", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Московское "Динамо" и "Краснодар" встречались друг с другом 25 августа в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги на поле бело-голубых. Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0. Главным арбитром данной встречи работал Сергей Карасёв. На ВАР работал Артём Фёдоров.
На 84-й минуте в штрафной площади "Краснодара" упал игрок "Динамо" Диего Лаксальт после борьбы с полузащитником "быков" Александром Черниковым. Судьи данный эпизод оставили без внимания.
Арбитр Федотов: Лаксальт упал не из-за того, что Черников держал его руками
Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов считает, что Сергей Карасёв обосновано не назначил пенальти в матче 6-го тура РПЛ "Динамо" - Краснодар".
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"