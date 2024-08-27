"Не удивляют судейские скандалы каждый сезон. Почему ошибки должны исчезнуть, если все те же судьи работают? Они не станут лучше по щелчку пальцев. Все дело в низкой квалификации арбитров. Когда это изменится? Судейство в РПЛ не станет лучше в ближайшие лет 10. Может, потом подрастут более квалифицированные судьи, но не факт", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В матчах шестого тура несогласие с судейскими решениями выразили московское "Динамо" и "Ростов". По их мнению, на их игроках были нарушены правила в чужой штрафной площади, но судьи не назначили пенальти. Клубы намерены обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза. ЭСК в этом сезоне уже рассматривала ряд эпизодов, которые вызвали бурную реакцию в отечественном футбольном сообществе.
Канчельскис предрёк РПЛ десятилетие без улучшений в судействе
Бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис поделился своим мнением об уровне судействе в матчах чемпионата России по футболу.
Фото: Владимир Трефилов / "РИА «Новости"