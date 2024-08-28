"Это игры. Они все разные. Мы хотим выигрывать, зарабатывать по три очка. Да, в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем. Многие думают, что если мы много забили в начале, то и дальше так будет. Но это не так! Все команды настраиваются на нас. Мы готовы играть и выигрывать. Мы делаем правильную работу, просто надо немного улучшить её. Мы всё равно остаемся на позитиве", - сказал Барриос.
В последних двух матчах чемпионата "Зенит" сыграл вничью с подмосковными "Химками" (1:1) и московским "Спартаком" (0:0). В последней игре в Кубке России петербуржцы уступили по пенальти тольяттинскому "Акрону", играя не основным составом. По итогам шестого тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые покинули первое место, уступив лидерство московскому "Локомотиву". В активе команды Сергея Семака 14 набранных очков, "железнодорожники" набрали 15 баллов. В седьмом туре РПЛ "Зенит" сыграет на выезде с "Пари Нижнем Новгородом", а "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар".
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Зенита" Барриос: в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал последние результаты сине-бело-голубых, команда потеряла лидерство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"