"Я же был на презентации Соболева. После нее он сам ко мне подошел: "Очень рад пожать вам руку!" Вежливый человек. Я его, правда, сразу спросил: "А вы знаете, что "Зенит" уже взял аргентинского форварда"? Он: "Да, конечно, знаю". Я: "И вы не боитесь конкуренции"? А он: "Да что вы! Я ее жду! Для меня это такой вызов!", - цитирует Орлова "СЭ".
В пятницу "Зенит" объявил о заключении 3-летнего контракта с нападающим московского "Спартака" Александром Соболевым. Интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока сборной России в 7,5 млн евро.
Три дня назад "Зенит" презентовал еще одного новичка - нападающего молодёжной сборной Аргентины Лусиано Гонду. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью продления срока его действия ещё на один год. Интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 10 млн евро.
Орлов: Соболев сообщил, что ждёт конкуренции с Гонду
Известный спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о разговоре с новобранцем петербургского "Зенита" Александром Соболевым после его презентации.
Фото: ТАСС