- Краткий комментарий. Жесткое поражение для нас. В срочном порядке будем делать выводы. Будем тренировать то, что не получается. Разочарованы результатом. Не можем так играть при такой поддержке болельщиков.
"Факел" уступил в гостях "Ростову" в матче седьмого тура российской Премьер-лиги с разгромным счетом 1:4. Команда Дмитрия Пятибратова замыкает турнирную таблицу с 4 набранными очками. В следующем туре, который состоится после перерыва на матчи сборных, воронежцы примут на своем поле нижегородский "Пари НН" в рамках 8-го тура чемпионата России 14 сентября.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер "Факела" Пятибратов: жесткое поражение для нас. В срочном порядке будем делать выводы
Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов высказался после разгромного поражения от "Ростова" в матче 7-го тура РПЛ (1:4).
Фото: ФК "Факел"