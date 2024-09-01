Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
2 - 2 2 2
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Локомотив
0 - 3 0 3
КраснодарЗавершен
Ростов
4 - 1 4 1
ФакелЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
Сочи
3 - 0 3 0
ТюменьЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
ТоттенхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
3 - 2 3 2
СельтаЗавершен
Алавес
2 - 0 2 0
Лас-ПальмасЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
2 - 2 2 2
МонцаЗавершен
Дженоа
0 - 2 0 2
ВеронаЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
КомоЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
4 - 0 4 0
АугсбургЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
1 - 1 1 1
ЛансЗавершен
Гавр
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен
Реймс
2 - 1 2 1
РеннЗавершен
Анже
1 - 4 1 4
НиццаЗавершен
Лилль
1 - 3 1 3
ПСЖЗавершен

Главный тренер "Факела" Пятибратов: жесткое поражение для нас. В срочном порядке будем делать выводы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов высказался после разгромного поражения от "Ростова" в матче 7-го тура РПЛ (1:4).
Фото: ФК "Факел"
- Краткий комментарий. Жесткое поражение для нас. В срочном порядке будем делать выводы. Будем тренировать то, что не получается. Разочарованы результатом. Не можем так играть при такой поддержке болельщиков.

"Факел" уступил в гостях "Ростову" в матче седьмого тура российской Премьер-лиги с разгромным счетом 1:4. Команда Дмитрия Пятибратова замыкает турнирную таблицу с 4 набранными очками. В следующем туре, который состоится после перерыва на матчи сборных, воронежцы примут на своем поле нижегородский "Пари НН" в рамках 8-го тура чемпионата России 14 сентября.

Источник: "Матч ТВ"

Дмитрий Пятибратов Факел Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится