"Этим летом разочаровал "Ахмат". У команды хороший состав. В прошлом году хорошо закончили чемпионат, но начало этого сезона было не очень", - цитирует слова Терехина "Чемпионат".
Напомним, что 3 сентября "Ахмат" официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Сергея Ташуева.
Грозненцы после 7 туров занимают промежуточное 15 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Они единственные в чемпионате России этого сезона, кто не одержал ни одной победы.
Следующий матч "Ахмат" проведет 15 сентября в гостях против московского "Динамо". Встреча стартует в 14:15 по московскому времени.
Терехин: этим летом разочаровал "Ахмат"
Экс-игрок "Ахмата" Олег Терехин высказался по поводу игры "Ахмата" в нынешнем сезоне.
Фото: архив Олега Терехина