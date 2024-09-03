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Терехин: этим летом разочаровал "Ахмат"

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Экс-игрок "Ахмата" Олег Терехин высказался по поводу игры "Ахмата" в нынешнем сезоне.
Фото: архив Олега Терехина
"Этим летом разочаровал "Ахмат". У команды хороший состав. В прошлом году хорошо закончили чемпионат, но начало этого сезона было не очень", - цитирует слова Терехина "Чемпионат".

Напомним, что 3 сентября "Ахмат" официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Сергея Ташуева.

Грозненцы после 7 туров занимают промежуточное 15 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Они единственные в чемпионате России этого сезона, кто не одержал ни одной победы.

Следующий матч "Ахмат" проведет 15 сентября в гостях против московского "Динамо". Встреча стартует в 14:15 по московскому времени.

Олег Терехин Ахмат Чемпионат России ПЛ
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