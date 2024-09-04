"С таким футболом только "Барселона" могла все подряд выиграть, и то потому что в команде был шикарный опорник — Бускетс. Благодаря ему там все было отлажено. Мой прогноз: в этом году "Динамо" даже в пятерку будет тяжело попасть. Борьба будет серьезной за медали, и "Динамо" далеко не фаворит", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
После 7-ми сыгранных туров московское "Динамо" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле грозненский "Ахмат", который на данный момент занимает 15-е место с 5-ю очками.
На счету Константина Тюкавина восемь матчей во всех турнирах, один забитый мяч и две результативные передачи. По итогам прошлого сезона нападающий был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, форвард в сезоне-2023/2024 отметился 17-ю забитыми голами и 10-ю голевыми передачами.
Агент Тюкавина: в этом году "Динамо" даже в пятерку будет тяжело попасть
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего Константина Тюкавина, высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"