- В "Зените" у Соболева будет больше голевых моментов, чем в "Спартаке", это 100%. Потому что в составе петербуржцев собраны одни из лучших футболистов лиги, которые создают не один момент за игру, - передает слова Булыкина "Матч ТВ".
О подписании трудового договора с Соболевым "Зенит" сообщил в конце прошлого месяца, футболист перешел в клуб с берегов Невы из московского "Спартака", за который выступал 4,5 года. В активе Соболева 140 матчей за красно-белых и 58 забитых голов.
"Зенит" лидирует в таблице РПЛ, набрав в семи матчах 17 очков. У "Спартака" на три балла меньше и четвертая строчка в турнирной таблице.
Булыкин: в "Зените" у Соболева будет больше голевых моментов, чем в "Спартаке"
Экс-форвард "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что Александр Соболев в "Зените" будет иметь больше голевых моментов, чем в "Спартаке".
Фото: ФК "Зенит"