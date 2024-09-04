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Булыкин: в "Зените" у Соболева будет больше голевых моментов, чем в "Спартаке"

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Экс-форвард "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что Александр Соболев в "Зените" будет иметь больше голевых моментов, чем в "Спартаке".
Фото: ФК "Зенит"
- В "Зените" у Соболева будет больше голевых моментов, чем в "Спартаке", это 100%. Потому что в составе петербуржцев собраны одни из лучших футболистов лиги, которые создают не один момент за игру, - передает слова Булыкина "Матч ТВ".

О подписании трудового договора с Соболевым "Зенит" сообщил в конце прошлого месяца, футболист перешел в клуб с берегов Невы из московского "Спартака", за который выступал 4,5 года. В активе Соболева 140 матчей за красно-белых и 58 забитых голов.

"Зенит" лидирует в таблице РПЛ, набрав в семи матчах 17 очков. У "Спартака" на три балла меньше и четвертая строчка в турнирной таблице.

Дмитрий Булыкин Александр Соболев Спартак Зенит
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