- Буквально в одни из первых дней меня уже Д'Артаньяном начали называть. Но это так, как бы в шутку, и не прижилось. Нет такого, что я мушкетёр в команде. Такого нет. Просто такое я слышал, - цитирует экс-вратаря "Краснодара" "Чемпионат".
Воспитанник "Краснодара" стал игроком "ПСЖ" в летнее трансферное окно, заключив контракт до 2029 года. "Быки" получили за продажу своего вратаря 20 миллионов евро. Сафонов пока что не провел ни одного матча за "ПСЖ", первым номером парижан является Джанлуиджи Доннарумма.
Сафонов провел за "Краснодар" в общей сложности 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей. За основной состав команды он выступал с 2017 года.
Сафонов рассказал, как его называли партнеры в "ПСЖ"
Вратарь сборной России Матвей Сафонов, летом пополнивший ряды "ПСЖ", рассказал, как его называли в первые дни во французском гранде.
Фото: "Чемпионат"