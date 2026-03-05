Матчи Скрыть

Полузащитник ЦСКА поделился эмоциями от победы над "Краснодаром"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков дал комментарий по поводу победы в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Игрок взял на себя ответственность за незабитый пенальти.

"Матч выдался непростым и эмоциональным.
Да, не удалось реализовать пенальти, и это моя ответственность. Но самое главное — команда смогла собраться, проявить характер и довести матч до победы", - сказал Обляков в своем телеграмм-канале.

Вчера, 4 марта, состоялся первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром". Московский клуб одержал победу со счетом 3:1. На 72-й минуте встречи красную карточку получил правый защитник "быков" Джованни Гонсалес.

Ответный матч пройдет 17 марта на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

