Полузащитник ЦСКА поделился эмоциями от победы над "Краснодаром"

"Матч выдался непростым и эмоциональным.Да, не удалось реализовать пенальти, и это моя ответственность. Но самое главное — команда смогла собраться, проявить характер и довести матч до победы", - сказал Обляков в своем телеграмм-канале.
Вчера, 4 марта, состоялся первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром". Московский клуб одержал победу со счетом 3:1. На 72-й минуте встречи красную карточку получил правый защитник "быков" Джованни Гонсалес.
Ответный матч пройдет 17 марта на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.