Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Голами в составе москвичей отличились Евгений Морозов и Артем Карпукас. За "Арсенал" забил Кирилл Большаков. На 84-й минуте Алексей Батраков ("Локомотив") не реализовал пенальти.
В полуфинале Пути регионов Кубка России "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов".
Кубок России
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2
Голы: Большаков, 45 - Морозов, 32, Карпукас, 35.
Нереализованный пенальти: Батраков, 83 (вратарь).
"Арсенал" Тула: Цулая, Ботака-Иобома, Пенчиков (Плотников, 80), Пуцко (Богданец, 80), Большаков, Брнович, Попов, Рейес, Алинви (Цараев, 65), Гулиев, Максимов (Игнатьев, 65).
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Пиняев (Вера, 10, Мялковский, 70), Руденко, Комличенко (Воробьёв, 69).
Предупреждения: Ботака-Иобома, 27, Карпукас, 49, Пуцко, 50.
"Локомотив" одержал гостевую победу над "Арсеналом" в четвертьфинале Пути регионов
Фото: ФК "Локомотив"