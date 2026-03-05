Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Спартак1 тайм

"Локомотив" одержал гостевую победу над "Арсеналом" в четвертьфинале Пути регионов

"Локомотив" одолел тульский "Арсенал" в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Голами в составе москвичей отличились Евгений Морозов и Артем Карпукас. За "Арсенал" забил Кирилл Большаков. На 84-й минуте Алексей Батраков ("Локомотив") не реализовал пенальти.

В полуфинале Пути регионов Кубка России "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов".

Кубок России

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2


Голы: Большаков, 45 - Морозов, 32, Карпукас, 35.

Нереализованный пенальти: Батраков, 83 (вратарь).


"Арсенал" Тула: Цулая, Ботака-Иобома, Пенчиков (Плотников, 80), Пуцко (Богданец, 80), Большаков, Брнович, Попов, Рейес, Алинви (Цараев, 65), Гулиев, Максимов (Игнатьев, 65).

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Пиняев (Вера, 10, Мялковский, 70), Руденко, Комличенко (Воробьёв, 69).

Предупреждения: Ботака-Иобома, 27, Карпукас, 49, Пуцко, 50.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится