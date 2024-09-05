- Не думаю, что у Соболева возникнут проблемы с болельщиками "Зенита" - они его не примут. Болельщицкая среда изменчива: сегодня они одно думают, завтра - другое. Быстров же приехал в "Спартак" из "Зенита" - и ничего, нормально его приняли. И Соболева спокойно примут, - цитирует Первака Metaratings.
Соболев стал футболистом петербургской команды в конце августа, перейдя из столичного "Спартака" за 10 миллионов евро. С нападающим подписано соглашение на три года, контракт может быть продлен еще на один сезон.
В текущем сезоне 27-летний Соболев сыграл только один матч за "Спартак" - в первом туре РПЛ против "Оренбурга" (0:2). В прошлом сезоне форвард провел 34 матча, отметился 10 голами и 9 ассистами на партнеров. Рыночная стоимость футболиста "Зенита" оценивается в 7,5 млн евро.
Первак - о трансфере Соболева в "Зенит": Быстров же приехал из "Спартака" в Петербург - и ничего, нормально его приняли
Юрий Первак, экс-генеральный директор "Спартака", высказался о переходе Александра Соболева в клуб с берегов Невы.
Фото: ФК "Спартак"