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Первак - о трансфере Соболева в "Зенит": Быстров же приехал из "Спартака" в Петербург - и ничего, нормально его приняли

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Юрий Первак, экс-генеральный директор "Спартака", высказался о переходе Александра Соболева в клуб с берегов Невы.
Фото: ФК "Спартак"
- Не думаю, что у Соболева возникнут проблемы с болельщиками "Зенита" - они его не примут. Болельщицкая среда изменчива: сегодня они одно думают, завтра - другое. Быстров же приехал в "Спартак" из "Зенита" - и ничего, нормально его приняли. И Соболева спокойно примут, - цитирует Первака Metaratings.

Соболев стал футболистом петербургской команды в конце августа, перейдя из столичного "Спартака" за 10 миллионов евро. С нападающим подписано соглашение на три года, контракт может быть продлен еще на один сезон.

В текущем сезоне 27-летний Соболев сыграл только один матч за "Спартак" - в первом туре РПЛ против "Оренбурга" (0:2). В прошлом сезоне форвард провел 34 матча, отметился 10 голами и 9 ассистами на партнеров. Рыночная стоимость футболиста "Зенита" оценивается в 7,5 млн евро.

Юрий Первак Александр Соболев Владимир Быстров Зенит Спартак
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