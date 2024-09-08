"Сколько он сыграет? Надеюсь, что минимум тайм, а дальше будем смотреть по состоянию, как будет складываться игра, насколько она окажется интенсивной. Чем больше сыграет, тем лучше", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Сегодня, 8-го сентября, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с "Кайратом" в товарищеском матче. Новичок петербуржцев Александр Соболев дебютирует за петербуржцев, начав встречу с первых минут.
Напомним, что Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" этим летом, сообщалось, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х матчах за красно-белых во всех турнирах.
Сергей Семак рассказал, сколько сыграет Соболев в дебютном матче за "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о предстоящем дебюте Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"