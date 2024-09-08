Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нефтехимик
0 - 1 0 1
ЕнисейЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Люксембург
0 - 1 0 1
БеларусьЗавершен
Дания
2 - 0 2 0
Сербия2 тайм
Болгария
1 - 0 1 0
Северная Ирландия2 тайм
Гибралтар
1 - 1 1 1
Лихтенштейн2 тайм
Словакия
2 - 0 2 0
Азербайджан2 тайм
Португалия
21:45
ШотландияНе начат
Хорватия
21:45
ПольшаНе начат
Швейцария
21:45
ИспанияНе начат
Швеция
21:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Кайрат
3 - 4 3 4
ЗенитЗавершен

Сергей Семак рассказал, сколько сыграет Соболев в дебютном матче за "Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о предстоящем дебюте Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Сколько он сыграет? Надеюсь, что минимум тайм, а дальше будем смотреть по состоянию, как будет складываться игра, насколько она окажется интенсивной. Чем больше сыграет, тем лучше", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Сегодня, 8-го сентября, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с "Кайратом" в товарищеском матче. Новичок петербуржцев Александр Соболев дебютирует за петербуржцев, начав встречу с первых минут.

Напомним, что Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" этим летом, сообщалось, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х матчах за красно-белых во всех турнирах.

Зенит Сергей Семак Александр Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится