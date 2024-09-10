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Аршавин - об отношении фанатов к Соболеву: ему будет не сладко, но Дзюбе это не мешало ему забивать по 20 мячей

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Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин предположил, как будут складываться отношения между новичком петербургского "Зенита" Александром Соболевым и фанатами сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Он — игрок "Спартака", плюс неприятная стычка. То, что фанаты "Зенита" с "Виража" не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе. С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить "Зениту" чемпионство", - сказал Аршавин в эфире программы "Все на матч!" на телеканале "Матч ТВ".

Александр Соболев перешёл из "Спартака" (Москва) в "Зенит" (Санкт-Петербург) 30 августа. 27-летний нападающий заключил с петербургским клубом контракт по схеме "3+1" и выбрал для выступления за сине-бело-голубых игровой номер 7. Футболист ещё не дебютировал за "Зенит" в официальном матче, но уже успел сыграть в товарищеской игре против казахстанского "Кайрата" (результативные действия не совершил).

Последние 4 с половиной сезона форвард играл за московский "Спартак". В составе красно-белых Соболев 140 раз выходил на поле, 58 раз поразил ворота соперников и 32 раза отметился результативными передачами.

Александр Соболев Артем Дзюба Андрей Аршавин Зенит
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