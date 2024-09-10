"Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Он — игрок "Спартака", плюс неприятная стычка. То, что фанаты "Зенита" с "Виража" не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе. С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить "Зениту" чемпионство", - сказал Аршавин в эфире программы "Все на матч!" на телеканале "Матч ТВ".
Александр Соболев перешёл из "Спартака" (Москва) в "Зенит" (Санкт-Петербург) 30 августа. 27-летний нападающий заключил с петербургским клубом контракт по схеме "3+1" и выбрал для выступления за сине-бело-голубых игровой номер 7. Футболист ещё не дебютировал за "Зенит" в официальном матче, но уже успел сыграть в товарищеской игре против казахстанского "Кайрата" (результативные действия не совершил).
Последние 4 с половиной сезона форвард играл за московский "Спартак". В составе красно-белых Соболев 140 раз выходил на поле, 58 раз поразил ворота соперников и 32 раза отметился результативными передачами.
Аршавин - об отношении фанатов к Соболеву: ему будет не сладко, но Дзюбе это не мешало ему забивать по 20 мячей
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин предположил, как будут складываться отношения между новичком петербургского "Зенита" Александром Соболевым и фанатами сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"