МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
Динамо Мх2 тайм
Краснодар
18:15
Нижний НовгородНе начат
Балтика
20:30
СочиНе начат

Уфа
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм

В "Ахмате" рассказали о состоянии Богосавца после удара коленом в голову

Пресс-служба "Ахмата" рассказала подробности состояния Мирослава Богосавца после полученной травмы в игре с "Ростовом".
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
"Богосавац сейчас в больнице. У него рваная рана губы, сотрясение. Губу зашивают. Скоро сделают компьютерную томографию", - сказали в пресс-службе "Чемпионату".

Сегодня, 21 марта, состоялся матч в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и "Ростовом". Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 1:0.

В начале второго тайма футболист "Ростова" Андрей Лангович ударил коленом в челюсть Мирослава Богосавца. Сербский игрок потерял сознание, машина скорой помощи увезла его с поля.

