В "Ахмате" рассказали о состоянии Богосавца после удара коленом в голову

"Богосавац сейчас в больнице. У него рваная рана губы, сотрясение. Губу зашивают. Скоро сделают компьютерную томографию", - сказали в пресс-службе "Чемпионату".
Сегодня, 21 марта, состоялся матч в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и "Ростовом". Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 1:0.
В начале второго тайма футболист "Ростова" Андрей Лангович ударил коленом в челюсть Мирослава Богосавца. Сербский игрок потерял сознание, машина скорой помощи увезла его с поля.