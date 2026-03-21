В "Ахмате" рассказали о состоянии Богосавца после удара коленом в голову

Пресс-служба "Ахмата" рассказала подробности состояния Мирослава Богосавца после полученной травмы в игре с "Ростовом".

"Богосавац сейчас в больнице. У него рваная рана губы, сотрясение. Губу зашивают. Скоро сделают компьютерную томографию", - сказали в пресс-службе "Чемпионату"

Сегодня, 21 марта, состоялся матч в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и "Ростовом". Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 1:0.В начале второго тайма футболист "Ростова" Андрей Лангович ударил коленом в челюсть Мирослава Богосавца. Сербский игрок потерял сознание, машина скорой помощи увезла его с поля.