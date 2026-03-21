Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
Динамо Мх2 тайм
Краснодар
18:15
Нижний НовгородНе начат
Балтика
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм

Игрок "Ахмата" потерял сознание после удара коленом в голову. Его увезла скорая

Футболист "Ахмата" Мирослав Богосавац получил серьезную травму в матче с "Ростовом".
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
Сегодня, 21 марта, проходит матч 22-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Ростовом". На момент написания текста грозненский клуб одерживает победу со счетом 1:0.

В начале второго тайма правый защитник "Ростова" Андрей Лангович ударил коленом в голову футболиста "Ахмата" Мирослава Богосавца. Сербский игрок потерял сознание, его увезли с поля на машине скорой помощи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится