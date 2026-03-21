Игрок "Ахмата" потерял сознание после удара коленом в голову. Его увезла скорая

Футболист "Ахмата" Мирослав Богосавац получил серьезную травму в матче с "Ростовом".

Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"

Сегодня, 21 марта, проходит матч 22-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Ростовом". На момент написания текста грозненский клуб одерживает победу со счетом 1:0.



В начале второго тайма правый защитник "Ростова" Андрей Лангович ударил коленом в голову футболиста "Ахмата" Мирослава Богосавца. Сербский игрок потерял сознание, его увезли с поля на машине скорой помощи.

