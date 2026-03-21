ЦСКА может и не мечтать о трофеях, пока не решит свою главную проблему. Сейчас она особо очевидна

Победа над Махачкалой не должна сбивать с толку.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА прервал кошмарную серию в чемпионате, обыграв "Динамо" Евсеева на своем поле. Несмотря на солидное преимущество по счету, обольщаться оказалось не с чего. Качнуло бы футболистов в паре моментов влево или вправо, все могло окончиться, например, ничьей.

Настоять на подавляющем превосходстве ЦСКА так и не сумел. Более того, отрезками "Динамо" выглядело целостнее.

В этом и заключается главная проблема ЦСКА дисквалифицированного Челестини. Ветреность команды не оставляет шансов на реализацию озвучиваемых амбиций.

Сдержанный старт оборвал удачный стандарт с Махачкалой, после чего ЦСКА преобразился. На протяжении десяти минут реактивные фланги (и это в отсутствие Глебова) вместе с парой Кисляк-Обляков легко выключали чужих защитников. Сразу после обидного пропущенного команда словно вспомнила, что она в кризисе, и поникла, на равных бодаясь с "Динамо" большую часть оставшегося часа.

Точно так же ЦСКА колбасит на более длительных дистанциях. И получается, что за провалом в Грозном следует разрыв домашнего "Краснодара", противостояние с которым оканчивается постыдными 0:4 в гостях.

Что в мяче Агаларова виноват в первую очередь не Акинфеев и не Лукин, стало ясно всем, кто досмотрел матч до конца. Дело в том, что при должной удаче нападающий и его партнеры положили бы еще пару таких. Сказывалась открытая структура ЦСКА, который зачем-то рискует даже в тех ситуациях, когда можно сделать проще.


То же самое касается розыгрышей на своей половине поля. Данилов едва не оформил ассист на 2:2 в одном из поворотных моментов встречи. ЦСКА сгорел на этом в Ростове осенью, но Челестини по-прежнему упирается.

Видимо, его команда должна катать, не срываясь на выносы, при любом давлении. Невзирая на выход в старте совсем зеленого защитника, привозившего в аналогичных случаях на сборах, в Чечне и Краснодаре.

К следованию принципам можно относиться по-разному, но вот реакции на слепое упрямство обычно куда более однозначны. Что именно из этого практикует в ЦСКА Челестини, мы узнаем только постфактум: либо когда он добьется успеха (например, выиграет Кубок), либо будет уволен.

Пока что можно только зафиксировать, что ЦСКА откровенно трясет. И не только на дистанции сезона или месяца (такое бывало и осенью), но и отдельного тайма. И в том числе необязательные риски нисколько не помогают этой команде успокоиться.

Пока команда не наберется хотя бы минимальной стабильности и управляемости, о попадании в тройку можно будет разговаривать только на сборах.

Каленов Григорий, Rusfootball.info

