ЦСКА может и не мечтать о трофеях, пока не решит свою главную проблему. Сейчас она особо очевидна

Настоять на подавляющем превосходстве ЦСКА так и не сумел. Более того, отрезками "Динамо" выглядело целостнее.
В этом и заключается главная проблема ЦСКА дисквалифицированного Челестини. Ветреность команды не оставляет шансов на реализацию озвучиваемых амбиций.
Сдержанный старт оборвал удачный стандарт с Махачкалой, после чего ЦСКА преобразился. На протяжении десяти минут реактивные фланги (и это в отсутствие Глебова) вместе с парой Кисляк-Обляков легко выключали чужих защитников. Сразу после обидного пропущенного команда словно вспомнила, что она в кризисе, и поникла, на равных бодаясь с "Динамо" большую часть оставшегося часа.
Точно так же ЦСКА колбасит на более длительных дистанциях. И получается, что за провалом в Грозном следует разрыв домашнего "Краснодара", противостояние с которым оканчивается постыдными 0:4 в гостях.
Что в мяче Агаларова виноват в первую очередь не Акинфеев и не Лукин, стало ясно всем, кто досмотрел матч до конца. Дело в том, что при должной удаче нападающий и его партнеры положили бы еще пару таких. Сказывалась открытая структура ЦСКА, который зачем-то рискует даже в тех ситуациях, когда можно сделать проще.
То же самое касается розыгрышей на своей половине поля. Данилов едва не оформил ассист на 2:2 в одном из поворотных моментов встречи. ЦСКА сгорел на этом в Ростове осенью, но Челестини по-прежнему упирается.
Видимо, его команда должна катать, не срываясь на выносы, при любом давлении. Невзирая на выход в старте совсем зеленого защитника, привозившего в аналогичных случаях на сборах, в Чечне и Краснодаре.
К следованию принципам можно относиться по-разному, но вот реакции на слепое упрямство обычно куда более однозначны. Что именно из этого практикует в ЦСКА Челестини, мы узнаем только постфактум: либо когда он добьется успеха (например, выиграет Кубок), либо будет уволен.
Пока что можно только зафиксировать, что ЦСКА откровенно трясет. И не только на дистанции сезона или месяца (такое бывало и осенью), но и отдельного тайма. И в том числе необязательные риски нисколько не помогают этой команде успокоиться.
Пока команда не наберется хотя бы минимальной стабильности и управляемости, о попадании в тройку можно будет разговаривать только на сборах.
Каленов Григорий, Rusfootball.info