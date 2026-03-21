"Ахмат" победил "Ростов" в 22-м туре РПЛ. Богосавац получил серьезную травму

Матч 22-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Ростовом" завершился победой грозненского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил ангольский атакующий полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура.В начале второго тайма защитник грозненского клуба Мирослав Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от игрока "Ростова" Андрея Ланговича. Машина скорой помощи увезла сербского футболиста с поля. Пресс-служба "Ахмата" сообщила, что он пришел в сознание.Касинтура, 33.Ульянов, Цаке, Ндонг, Богосавац (Хлусевич, 52), Сидоров (Заре, 66), Келиано, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов (Мансилья, 64), Мелкадзе.Ятимов, Сако (Лангович, 46), Прохин, Семенчук (Байрамян, 87), Игнатов, Чистяков, Вахания, Щетинин, Комаров (Шамонин, 64), Голенков (Мохебби, 76), Сулейманов.Комаров, 18, Сако, 43, Пряхин, 81, Садулаев, 88.