"Ахмат" победил "Ростов" в 22-м туре РПЛ. Богосавац получил серьезную травму

Матч 22-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Ростовом" завершился победой грозненского клуба со счетом 1:0.
Фото: ФК "Ахмат"
Единственный гол в матче забил ангольский атакующий полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура.

В начале второго тайма защитник грозненского клуба Мирослав Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от игрока "Ростова" Андрея Ланговича. Машина скорой помощи увезла сербского футболиста с поля. Пресс-служба "Ахмата" сообщила, что он пришел в сознание.

Чемпионат России

22 тур

Гол: Касинтура, 33.

"Ахмат": Ульянов, Цаке, Ндонг, Богосавац (Хлусевич, 52), Сидоров (Заре, 66), Келиано, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов (Мансилья, 64), Мелкадзе.

"Ростов": Ятимов, Сако (Лангович, 46), Прохин, Семенчук (Байрамян, 87), Игнатов, Чистяков, Вахания, Щетинин, Комаров (Шамонин, 64), Голенков (Мохебби, 76), Сулейманов.

Предупреждения: Комаров, 18, Сако, 43, Пряхин, 81, Садулаев, 88.

