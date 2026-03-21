Единственный гол в матче забил ангольский атакующий полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура.
В начале второго тайма защитник грозненского клуба Мирослав Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову от игрока "Ростова" Андрея Ланговича. Машина скорой помощи увезла сербского футболиста с поля. Пресс-служба "Ахмата" сообщила, что он пришел в сознание.
Чемпионат России
22 тур
Гол: Касинтура, 33.
"Ахмат": Ульянов, Цаке, Ндонг, Богосавац (Хлусевич, 52), Сидоров (Заре, 66), Келиано, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов (Мансилья, 64), Мелкадзе.
"Ростов": Ятимов, Сако (Лангович, 46), Прохин, Семенчук (Байрамян, 87), Игнатов, Чистяков, Вахания, Щетинин, Комаров (Шамонин, 64), Голенков (Мохебби, 76), Сулейманов.
Предупреждения: Комаров, 18, Сако, 43, Пряхин, 81, Садулаев, 88.
"Ахмат" победил "Ростов" в 22-м туре РПЛ. Богосавац получил серьезную травму
Матч 22-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Ростовом" завершился победой грозненского клуба со счетом 1:0.
