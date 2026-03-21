Агент сообщил о повторной травме Ракова

"Позавчера на тренировке был игровой момент, где случился стык оперированной ногой. Сделали снимок, но с учётом небольшой опухоли врачи диагноз не ставят. В ближайшее время будем проводить дополнительное обследование.
Первые дни, когда нога опухает, невозможно качественно провести МРТ, чтобы понимать всю картину. Пока врачи ничего не сказали. Будем делать повторно, чтобы было понятно", - сказал агент.
Напомним, осенью прошлого года крайний нападающий "Крыльев Советов" получил перелом пятой плюсневой кости, находясь в составе молодежной сборной России. Позднее вингер перенес операцию.
19 марта Раков впервые за долгое время попал в заяку команды на матч первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России против московского "Локомотива", однако остался в запасе и не вышел на поле.
В составе самарцев 21-летний футболист провел 11 встреч, в которых отметился 5 голами и 2 результативными ассистами.
