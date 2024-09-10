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Игрок "Краснодара" отметил хорошую подготовленность игроков команды Азамата Мусагалиева ФК "10"

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Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес поделился своими впечатлениями от товарищеского матча с медиафутбольным клубом ФК "10", который завершился победой "быков" со счётом 4:2.
Фото: ФК "Краснодар"
"Матч против ФК "10"? Это немного удивительно для меня, впервые в жизни играл против блогеров. Такого опыта у меня еще не было. Но могу сказать, что эти ребята хорошо подготовлены, у них есть система. Это точно не уровень РПЛ, но что-то в них есть", — приводит слова Гонсалеса "РБ Спорт".

7 сентября "Краснодар" на своём домашнем стадионе провёл товарищеский матч с медиафутбольным клубом ФК "10". Встречу посетило более 24 тысяч человек, а Мурад Мусаев выпустил на поле игроков основного состава (за исключение футболистов, которые отправились в расположение своих национальных сборных). Игра завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 4:2.

Медиафутбольный клуб ФК "10" был основан летом 2022 года. Его президентом является юморист, актёр и телеведущий Азамат Мусагалиев.

Краснодар Джованни Гонсалес
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