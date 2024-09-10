"А вратарём кого? Себя можно? Тогда себя. Слева — Володя Гранат, центр обороны — Ордец и Колодин, справа Уилкшир будет бегать. Треугольник в центре классический — Семшов, Хохлов, Данни. Нападение — точно Кураньи, справа — Воронин, слева — Смолов. Пусть он там и не всегда бегал, но без него нельзя. И тренер Саламыч", - сказал Шунин в интервью "Чемпионату".
Голкипер Антон Шунин покинул московское "Динамо" этим летом на правах свободного агента, вратарь выступал за клуб с 2007 года. Всего на счету вратаря 366 матчей за бело-голубых во всех турнирах, 408 пропущенных мячей и 125 матчей "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего голкипера в 400 тысяч евро.
Также на счету Шунина 15 матчей в составе сборной России, Антон является чемпионом Первой лиги, а также лучшим игроком в составе "Динамо" в сезоне-2018/2019. Сообщалось, что Шунин может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
Бывший голкипер "Динамо" Шунин собрал символическую команду, в которую попали Уилкшир, Смолов и Гранат
Экс-голкипер московского "Динамо" Антон Шунин собрал свою символическую сборную.
Фото: ФК "Динамо"