- Соболев не выйдет в старте. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. Особенно ощущается, когда ты видишь это на поле. У него потерян игровой тонус, но он сам это понимает, - заявил Аршавин в эфире "Матч ТВ".
27-летний Соболев пополнил состав "Зенита" в летнее трансферное окно, перейдя из "Спартака" за 10 миллионов евро. Соглашение нападающего с сине-бело-голубыми рассчитано до 2027 года с возможностью продления договора еще на один сезон.
В нынешнем сезоне Соболев принял участие лишь в одном матче - в составе "Спартака" против "Оренбурга" в стартовом туре РПЛ. После этого Соболев был отстранен от тренировок с основным составом команды на фоне слухов о его желании перейти в "Зенит".
Аршавин оценил шансы новичка "Зенита" Соболева сыграть в матче с ЦСКА
Андрей Аршавин, экс-игрок "Зенита" и сборной России, высказался о шансах форварда Александра Соболева дебютировать за петербургский клуб в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"