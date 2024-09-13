В четверг стало известно, что Джикия заключил контракт с "Химками". Соглашение с экс-игроком "Спартака" рассчитано на один год с возможностью продления трудового договора.
- Конечно, мы с Георгием сотрудничаем, плотно общаемся и дружим. Была возможность продолжения карьеры в Турции. Мы не смогли учесть все нюансы в предложении из турецкого чемпионата.
Нет, в Турции не получилось не из?за заработной платы. Остальное останется со мной, - цитирует агента Джикии "Матч ТВ".
Напомним, последним клубом Джикии был столичный "Спартак", который он покинул в конце прошлого сезона в связи с истечением срока контракта. За "Спартак" защитник выступал с 2017 года. С красно-белыми он становился чемпионом РПЛ, обладателем Кубка и Суперкубка России.
"Химки" в семи турах набрали шесть очков и идут на 13-й строчке в таблице. Следующим соперником подмосковного клуба станет "Акрон", матч пройдет в Самаре 15 сентября.
Агент Джикии рассказал, что защитник не оказался в турецком чемпионате не из-за требований по зарплате
Вадим Шпинев, агент российского футболиста Георгия Джикии, рассказал, что его клиент не продолжил карьеру в Турции не из-за финансовых условий.
Фото: "Матч ТВ"