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Агент Джикии рассказал, что защитник не оказался в турецком чемпионате не из-за требований по зарплате

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Вадим Шпинев, агент российского футболиста Георгия Джикии, рассказал, что его клиент не продолжил карьеру в Турции не из-за финансовых условий.
Фото: "Матч ТВ"
В четверг стало известно, что Джикия заключил контракт с "Химками". Соглашение с экс-игроком "Спартака" рассчитано на один год с возможностью продления трудового договора.

- Конечно, мы с Георгием сотрудничаем, плотно общаемся и дружим. Была возможность продолжения карьеры в Турции. Мы не смогли учесть все нюансы в предложении из турецкого чемпионата.

Нет, в Турции не получилось не из?за заработной платы. Остальное останется со мной, - цитирует агента Джикии "Матч ТВ".

Напомним, последним клубом Джикии был столичный "Спартак", который он покинул в конце прошлого сезона в связи с истечением срока контракта. За "Спартак" защитник выступал с 2017 года. С красно-белыми он становился чемпионом РПЛ, обладателем Кубка и Суперкубка России.

"Химки" в семи турах набрали шесть очков и идут на 13-й строчке в таблице. Следующим соперником подмосковного клуба станет "Акрон", матч пройдет в Самаре 15 сентября.

Вадим Шпинев Георгий Джикия Химки
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