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Камоцци: "Химки" - не та команда, где я ожидал увидеть Джикию

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о переходе Георгия Джикии в "Химки".
Фото: ФК "Спартак"
"Хорошо, что Джикия нашел клуб и будет играть, он заслужил это. Но "Химки" — не та команда, где я ожидал его увидеть. Мне казалось, что он может поиграть в Европе или в топ-клубе РПЛ. Не знаю, почему так получилось. Но я желаю Георгию удачи", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Вчера, 12-го сентября, подмосковные "Химки" объявили о подписании Георгия Джикии на правах свободного агента, футболист покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024, сообщалось, что руководство не смогло удовлетворить условия игрока.

После 7-ми сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе шесть набранных очков. Центральный защитник может дебютировать за подмосковный клуб в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским "Акроном".

Химки Франко Камоцци Георгий Джикия
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