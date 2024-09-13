"Хорошо, что Джикия нашел клуб и будет играть, он заслужил это. Но "Химки" — не та команда, где я ожидал его увидеть. Мне казалось, что он может поиграть в Европе или в топ-клубе РПЛ. Не знаю, почему так получилось. Но я желаю Георгию удачи", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Вчера, 12-го сентября, подмосковные "Химки" объявили о подписании Георгия Джикии на правах свободного агента, футболист покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024, сообщалось, что руководство не смогло удовлетворить условия игрока.
После 7-ми сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе шесть набранных очков. Центральный защитник может дебютировать за подмосковный клуб в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским "Акроном".
Камоцци: "Химки" - не та команда, где я ожидал увидеть Джикию
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о переходе Георгия Джикии в "Химки".
Фото: ФК "Спартак"