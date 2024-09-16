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Дзюба отказался от предложений из Турции, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии летом

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Агент нападающего "Акрона" Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, какие у его клиента были предложения за пределами России.
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте
"Конкретики с вариантами за границей не было. Были звонки из Турции, из Китая, из ОАЭ и из команды из высшего дивизиона Саудовской Аравии. Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артем в России, но мы даже не переходили к каким?либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артема были иные", - заявил Гольдман.

Артем Дзюба перешел в "Акрон" из Тольятти в летнее трансферное окно. Игрок достался новичку РПЛ бесплатно. Экс-форвард сборной России присоединился к своему новому клубу в статусе свободного агента. Контракт Дзюбы с "Локомотивом" истек в конце прошлого сезона. Дзюба дебютировал за "Акрон" в матче 8-го тура РПЛ с "Химками" (3:0) и записал на свой счет результативную передачу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что перед трансфером в "Акрон" Дзюба был близок к переходу в "Химки", однако, сделка не состоялась.

Источник: "Матч ТВ"

Акрон Артем Дзюба Российские трансферы
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