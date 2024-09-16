"Не понимаю, почему всем не понравился Сухой. Только любителям ЦСКА он и не понравился, наверное. По мне, очень сложная игра и абсолютно нормальное судейство. Никаких ошибок, кроме одной, где надо было показывать Дивееву жёлтую. На 80-й минуте произошла конфронтация, а тот прибежал, толкал игрока и провоцировал", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
ЦСКА и петербургский "Зенит" встретились друг с другом 14 сентября в Москве в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил аргентинский нападающий "Зенита" Лусиано Гонду.
Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексем Сухим. На ВАРе работал Евгений Турбин. Всего главный арбитр показал футболистам 8 жёлтых карточек (по 4 "горчичника" каждой из команд).
Экс-арбитр РПЛ - о матче ЦСКА и "Зенита": абсолютно нормальное судейство, никаких ошибок, кроме одной
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу главного судьи матча 8-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" Алексея Сухого.
Фото: ФК "Зенит"