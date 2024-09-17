"Не планирую ли войти в тренерский штаб Станковича? Мне нравится быть главным. Бывают разные жизненные ситуации, и я не могу загадывать, где буду, в каком штабе и с кем. Не могу давать такие прогнозы. Но если я уже два года работаю как главный тренер, конечно, хотелось бы развиваться в этом направлении", - приводит слова Комбарова "Советский спорт".
Дмитрий Комбаров 19 января 2024 года был назначен главным тренером возрождённого фарм-клуба московского "Спартака" - команды "Спартак-2", которая была заявлена для участия в сезоне-2024 в группу 2 дивизиона "Б" Второй лиги. На данный момент подопечные Дмитрия Комбарова за 23 матча набрали 46 очков, что позволяет им разделять первые три места в турнирной таблице с московским "Динамо-2" и калининградской "Балтикой-БФУ".
Деян Станкович 19 июня 2024 года был представлен в качестве главного тренера московского "Спартака". В сезоне-2024/25 красно-белые за восемь туров набрали 15 очков, что позволяет им занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Дмитрий Комбаров: войти в тренерский штаб Станковича? Мне нравится быть главным
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Комбаров высказался по поводу возможности ассистировать главному тренеру московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"