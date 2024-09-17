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"Выбора не осталось". Артём Дзюба рассказал о решении перейти в "Акрон"

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Нападающий "Акрона" Артём Дзюба рассказал, как долго обдумывал вариант с переходом в тольяттинский клуб.
Фото: ФК "Акрон"
"Ну ночь бессонная у меня была (улыбается). Нам надо было всё взвесить с уважаемыми мною людьми. Они меня поддержали, сказали: "Надо!". Как и всё мое окружение. Поэтому у меня, в принципе, не осталось выбора. Да я и сам, наверное, пожалел бы, если бы сделал иной выбор между ничего не делать и попробовать еще пошуметь. Так что рад, что сделал такой выбор", - приводит слова Дзюбы "Известия".

Тольяттинский "Акрон" 12 сентября объявил о подписании однолетнего контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Форвард присоединился к команде в статусе свободного агента, так как 31 мая футболист досрочно расторг контракт с московским "Локомотивом", в котором он выступал с февраля 2023 года.

Артём Дзюба 15 сентября сыграл в первом матче за "Акроном" - вышел на замену во втором тайме в игре против подмосковных "Химок". Нападающий в конце матча смог отдать голевую передачу, и встреча завершилась победой "Акрона" со счётом 3:0.

Артем Дзюба Акрон
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