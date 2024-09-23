"Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде — игрок момента, и сегодня он с пары рикошетов и забил. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах, Константин просто в космосе по сравнению с Манфредом", - сказал Корнеев в эфире телеканала "Матч Премьер".
Манфред Угальде и Константин Тюкавин приняли участие в матче 9-го тура чемпионата России по футболу между московскими командами "Спартак" и "Динамо". Коста-риканский нападающий красно-белых забил один гол, а российский форвард бело-голубых оформил дубль. В итоге встреча завершилась ничьей 2:2.
В текущем сезоне Угальде за 1 матчей за "Спартак" забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу, а Тюкавин за 10 матчей за "Динамо" забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Корнеев: Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах
Бывший футболист сборных СССР и России Игорь Корнеев сравнил друг с другом нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде и форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва