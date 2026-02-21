Агент Самошникова рассказал о состоянии здоровья футболиста "Спартака"

- Илья занимается реабилитацией. Как только медицинский штаб допустит, он вернется в общую группу.
Я думаю, что это произойдет уже скоро. Но все зависит от решения врачей, он восстанавливается после травмы, - приводит слова Бабыря "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что защитник Илья Самошников покидал сборы московского "Спартака" в ОАЭ и отправлялся на восстановление в Россию. После возвращения футболист не приступил к тренировкам в общей группе.
Самошников присоединился к красно-белым летом 2025 года. Всего он провел за столичный клуб в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.