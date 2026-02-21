Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Агент Самошникова рассказал о состоянии здоровья футболиста "Спартака"

Футбольный агент Алексей Бабырь рассказал о состоянии защитника "Спартака" Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Спартак"
По словам агента, Самошников занимается реабилитацией и пока не допущен до общей группы "Спартака".

- Илья занимается реабилитацией. Как только медицинский штаб допустит, он вернется в общую группу.

Я думаю, что это произойдет уже скоро. Но все зависит от решения врачей, он восстанавливается после травмы, - приводит слова Бабыря "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что защитник Илья Самошников покидал сборы московского "Спартака" в ОАЭ и отправлялся на восстановление в Россию. После возвращения футболист не приступил к тренировкам в общей группе.

Самошников присоединился к красно-белым летом 2025 года. Всего он провел за столичный клуб в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

