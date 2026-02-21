"Пришлось бы их за уши тянуть". Лончар - об общении с молодыми футболистами

- Я могу с ними говорить, но иногда это тяжело — мы как будто на разных уровнях развития.
Пришлось бы за уши их тянуть, чтобы я смог с ними пообщаться (смеётся), - сказал Лончар в интервью "Советскому спорту".
Стефан Лончар выступает за тольяттинский "Акрон" с лета 2024 года - всего полузащитник провел за клуб во всех турнирах 54 матча и записал на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач. Ранее он был игроком "Сутьески", "Истры", "Нови Пазара", "Дебрецена" и "Рада".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего черногорца в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. На счету Лончара также 23 матча в составе национальной команды Черногории. Стефан является победителем чемпионата Черногории в составе "Суьтески".