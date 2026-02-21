Матчи Скрыть

Пименов назвал футболиста, который должен быть капитаном "Локомотива"

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов назвал своего фаворита на пост капитана в московском "Локомотиве".
Фото: РФС
По словам Пименова, Батраков заслуживает быть капитаном в московском "Локомотиве".

- Я считаю, что капитаном "Локомотива" должен быть Батраков.

Мне он очень нравится. Он делает результат, тащит команду, он самый яркий игрок, в топ-3 входит в России, - приводит слова Пименова "Матч ТВ".

Напомним, что в зимнее трансферное окно московский "Локомотив" покинул Дмитрий Баринов, который был капитаном команды. В клубе сообщили, что новым капитаном стал Антон Митрюшкин.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный клуб во всех турнирах 23 матча и отметился 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами. На счету 20-летнего полузащитника 10 матчей в составе сборной России и 3 забитых мяча.

